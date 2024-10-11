"Венгер не был футбольным человеком, ему просто повезло!" Грэм Сунесс раскритиковал легендарного наставника

Бывший игрок и тренер "Ливерпуля" Грэм Сунес считает, что Арсену Венгеру просто повезло в "Арсенале". Эксперт раскритиковал трехкратного победителя АПЛ и семикратного обладателя Кубка Англии вместе с "Арсеналом".

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"Ему очень, очень повезло работать в то время, когда французский футбол получил невероятных талантов", — сказал Сунес в последнем эпизоде подкаста Three Up Front. "Венгер унаследовал лучшую пятерку защитников мирового футбола, 22-летнего Бергкампа и Иана Райта, который тогда еще играл на высоком уровне".

"Как-то я сидел у скамейки запасных, слушая, что он говорит делать своим игрокам. Я работал на Sky Sports в матчах, в которых он принимал очень странные решения", — вспоминает Сунес.

"Я никогда не говорил с ним о футболе. Он никогда не заходил ко мне в офис после игры. Он был единственным менеджером, который никогда этого не делал. Я шел к нему в офис после игры, его никогда там не было".

Арсен Венгер провел 22 года в "Арсенале", проведя 1235 игр, в которых одержал 716 побед. Вместе с клубом он выиграл 3 чемпионских титула и 7 кубков Англии. В 2018 году Венгер покинул "Эмирейтс", а в 2023 году возле стадиона установили статую в его честь.

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