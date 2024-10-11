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АПЛ назвала лучшего игрока месяца в сентябре

Англия

Награду получил игрок Челси

АПЛ назвала лучшего игрока месяца в сентябре

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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22-летний атакующий хавбек "Челси" Коул Палмер получил награду "Игрок месяца" за сентябрь в АПЛ.

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В прошлом месяце Коул Палмер забил 5 голов и отдал одну результативную передачу в трех матчах за "Челси". В матче против "Брайтона" Палмер отметился уникальным достижением, забив четыре гола в первом тайме.

Также ранее Коула Палмера признали лучшим игроком сборной Англии в сезоне 2023/24.

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Челси (Лондон) Коул Палмер
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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