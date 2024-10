АПЛ назвала лучшего игрока месяца в сентябре

22-летний атакующий хавбек "Челси" Коул Палмер получил награду "Игрок месяца" за сентябрь в АПЛ.

В прошлом месяце Коул Палмер забил 5 голов и отдал одну результативную передачу в трех матчах за "Челси". В матче против "Брайтона" Палмер отметился уникальным достижением, забив четыре гола в первом тайме.

Также ранее Коула Палмера признали лучшим игроком сборной Англии в сезоне 2023/24.

