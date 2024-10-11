Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ назвала лучшего игрока месяца в сентябре
Награду получил игрок Челси
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22-летний атакующий хавбек "Челси" Коул Палмер получил награду "Игрок месяца" за сентябрь в АПЛ.
В прошлом месяце Коул Палмер забил 5 голов и отдал одну результативную передачу в трех матчах за "Челси". В матче против "Брайтона" Палмер отметился уникальным достижением, забив четыре гола в первом тайме.
Your @EASPORTSFC Player of the Month for September...— Premier League (@premierleague) October 11, 2024
???? Cole Palmer ????#PLAwards | @ChelseaFC pic.twitter.com/KgvBBJRVlY
Также ранее Коула Палмера признали лучшим игроком сборной Англии в сезоне 2023/24.
Is Cole Palmer the most exciting player in the Premier League right now? pic.twitter.com/xxMn2cbxEB— Premier League (@premierleague) October 11, 2024
Популярное сейчас
- "Ты что, Папа Римский?!": Милевский жестко ответил Алиеву насчет примирения
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Безнадежная Англия, рекордсмен Холанд и завершение карьеры легендарного Надаля. Главные новости за 10 октября
- Челси поздравил Мудрика с преодолением знаменательной отметки
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек