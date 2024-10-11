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Известно имя нового спортивного директора Манчестер Сити

Англия

Известны детали

Известно имя нового спортивного директора Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

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Стало известно имя нового спортивного директора "Манчестер Сити". Клуб оперативно нашел замену Чики Бегиристайну, который недавно объявил о своем уходе по завершении этого сезона.

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Как сообщил Фабрицио Романо, новым спортивным директором "Манчестер Сити" станет португалец Уго Виана, который ныне работает в португальском "Спортинге". Виана был главным кандидатом на эту должность.

Уго Виана покинет "Спортинг" и присоединится к руководству "Манчестер Сити" с 2025 года.

Напомним, что до этого Чики Бегиристайн занимал должность спортивного директора "горожан" с 2012 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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