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Известно имя нового спортивного директора Манчестер Сити
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Getty Images/Global Images Ukraine
Стало известно имя нового спортивного директора "Манчестер Сити". Клуб оперативно нашел замену Чики Бегиристайну, который недавно объявил о своем уходе по завершении этого сезона.
Как сообщил Фабрицио Романо, новым спортивным директором "Манчестер Сити" станет португалец Уго Виана, который ныне работает в португальском "Спортинге". Виана был главным кандидатом на эту должность.
Уго Виана покинет "Спортинг" и присоединится к руководству "Манчестер Сити" с 2025 года.
Напомним, что до этого Чики Бегиристайн занимал должность спортивного директора "горожан" с 2012 года.
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