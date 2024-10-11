Стало известно имя нового спортивного директора "Манчестер Сити". Клуб оперативно нашел замену Чики Бегиристайну, который недавно объявил о своем уходе по завершении этого сезона.

Как сообщил Фабрицио Романо, новым спортивным директором "Манчестер Сити" станет португалец Уго Виана, который ныне работает в португальском "Спортинге". Виана был главным кандидатом на эту должность.

Уго Виана покинет "Спортинг" и присоединится к руководству "Манчестер Сити" с 2025 года.

Напомним, что до этого Чики Бегиристайн занимал должность спортивного директора "горожан" с 2012 года.