АПЛ объявила имя лучшего тренера в сентябре

Английская Премьер-лига объявила, что главный тренер "Челси" Энцо Мареска получил награду лучшему менеджеру месяца в сентябре.

В голосовании на награду 44-летний итальянский специалист обошел тренера "Арсенала" Микеля Артету, тренера "Астон Виллы" Унаи Эмери, менеджера "Фулхэма" Марко Силву и наставника "Ливерпуля" Арне Слота.

In just his second month in the Premier League, Enzo Maresca has won September's @BarclaysFooty Manager of the Month award! ????#PLAwards | @ChelseaFC pic.twitter.com/eMJrqoU8Pk