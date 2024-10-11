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АПЛ объявила имя лучшего тренера в сентябре
Это лишь второй месяц в клубе для специалиста
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига объявила, что главный тренер "Челси" Энцо Мареска получил награду лучшему менеджеру месяца в сентябре.
В голосовании на награду 44-летний итальянский специалист обошел тренера "Арсенала" Микеля Артету, тренера "Астон Виллы" Унаи Эмери, менеджера "Фулхэма" Марко Силву и наставника "Ливерпуля" Арне Слота.
In just his second month in the Premier League, Enzo Maresca has won September's @BarclaysFooty Manager of the Month award! ????#PLAwards | @ChelseaFC pic.twitter.com/eMJrqoU8Pk— Premier League (@premierleague) October 11, 2024
Напомним, что "Челси" под руководством Марески в сентябре одержал выездные победы над "Борнмутом" (0:1) и "Вест Хэмом" (0:3), обыграл "Брайтон" Фабиана Хюрцелера со счетом 4:2, который получил соответствующую награду за август, и разделили очки в матче с "Кристал Пэлас" (1:1).
An unbeaten month for Enzo Maresca and @ChelseaFC ???? pic.twitter.com/DcdRn8afCJ— Premier League (@premierleague) October 11, 2024
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