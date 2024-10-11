Лидер Арсенала не вернется на поле раньше декабря

Капитан "Арсенала" 25-летний норвежец Мартин Эдегор рискует пропустить гораздо больше времени, чем ожидалось ранее. Полузащитник "канониров" не вернется на поле раньше декабря.

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Журналист Кон Гаррисон сообщил, что Мартин Эдегор столкнулся с осложнениями в своем восстановлении после травмы. Ожидается, что он вернется не раньше декабря. В целом игрок рискует пропустить от 8 до 12 недель из-за травмы лодыжки.

Напомним, что ранее клуб сообщил, что Мартин Эдегор начал индивидуальные тренировки, однако его возвращение на поле откладывается еще на несколько недель.