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Арсенал готов предложить исторический контракт для своего воспитанника
Талантливый юноша заслуживает на новую сделку
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"Арсенал" готовится подписать новый контракт с 17-летним Итаном Нванери. Эта сделка станет исторической для клуба, поскольку Нванери может стать третьим самым высокооплачиваемым тинейджером в АПЛ.
Известно, что 17-летнему полузащитнику "канониров" предложат новый пятилетний контракт на сумму около 60 тысяч фунтов стерлингов в неделю. "Арсенал" отчаянно стремится обеспечить долгосрочное будущее для талантливого юноши в клубе.
Существенное повышение зарплаты поставит его на место в той же категории, где и находится Кобби Майну из "Манчестер Юнайтед", который, как планируется, также должен получить похожее повышение зарплаты в этом году.
В этом сезоне Итан Нванери дважды выходил на поле в матчах АПЛ за "Арсенал". Также в матче 1/16 финала Кубка лиги он отметился двумя забитыми мячами в ворота "Болтона" (5:1).
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