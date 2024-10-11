  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал готов предложить исторический контракт для своего воспитанника
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал готов предложить исторический контракт для своего воспитанника

Англия

Талантливый юноша заслуживает на новую сделку

Арсенал готов предложить исторический контракт для своего воспитанника

х

Новина українською

"Арсенал" готовится подписать новый контракт с 17-летним Итаном Нванери. Эта сделка станет исторической для клуба, поскольку Нванери может стать третьим самым высокооплачиваемым тинейджером в АПЛ.

Читайте такжеАрсенал и Манчестер Сити в январе будут вести борьбу за игрока сборной Италии

Известно, что 17-летнему полузащитнику "канониров" предложат новый пятилетний контракт на сумму около 60 тысяч фунтов стерлингов в неделю. "Арсенал" отчаянно стремится обеспечить долгосрочное будущее для талантливого юноши в клубе.

Существенное повышение зарплаты поставит его на место в той же категории, где и находится Кобби Майну из "Манчестер Юнайтед", который, как планируется, также должен получить похожее повышение зарплаты в этом году.

В этом сезоне Итан Нванери дважды выходил на поле в матчах АПЛ за "Арсенал". Также в матче 1/16 финала Кубка лиги он отметился двумя забитыми мячами в ворота "Болтона" (5:1).

По теме
yellow-arrow
Кристиан Эриксен рассказал, ведет ли МЮ с ним переговоры о новом контракте
yellow-arrow
Владелец Манчестер Юнайтед выдвинул требования Тен Хагу
yellow-arrow
Клуб Премьер-лиги оштрафован на 750 000 фунтов стерлингов за сообщение в соцсетях
Арсенал (Лондон) АПЛ
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
FootballTransfers.com
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости