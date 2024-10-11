Арсенал готов предложить исторический контракт для своего воспитанника

"Арсенал" готовится подписать новый контракт с 17-летним Итаном Нванери. Эта сделка станет исторической для клуба, поскольку Нванери может стать третьим самым высокооплачиваемым тинейджером в АПЛ.

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Известно, что 17-летнему полузащитнику "канониров" предложат новый пятилетний контракт на сумму около 60 тысяч фунтов стерлингов в неделю. "Арсенал" отчаянно стремится обеспечить долгосрочное будущее для талантливого юноши в клубе.

Существенное повышение зарплаты поставит его на место в той же категории, где и находится Кобби Майну из "Манчестер Юнайтед", который, как планируется, также должен получить похожее повышение зарплаты в этом году.

В этом сезоне Итан Нванери дважды выходил на поле в матчах АПЛ за "Арсенал". Также в матче 1/16 финала Кубка лиги он отметился двумя забитыми мячами в ворота "Болтона" (5:1).