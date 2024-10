В возрасте 78 лет умер легендарный экс-игрок Ливерпуля

На 79-м году жизни скончался экс-игрок "Ливерпуля" Питер Кормак.

Кормак выступал за "Ливерпуль" с 1972 по 1976 годы, завоевав с командой чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок УЕФА. В составе "красных" шотландец отличился 26 голами в 178 матчах.

После ухода из "Ливерпуля" Кормак также успел поиграть за "Бристоль Сити", "Хиберниан" и "Партик Тисл". В конце 1980 года Питер начал тренерскую карьеру.

We are deeply saddened by the passing of former midfielder Peter Cormack, aged 78.



Rest in peace, Peter.