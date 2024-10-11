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В возрасте 78 лет умер легендарный экс-игрок Ливерпуля

Англия

Печальная утрата

В возрасте 78 лет умер легендарный экс-игрок Ливерпуля

Mirrorpix

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На 79-м году жизни скончался экс-игрок "Ливерпуля" Питер Кормак.

"Мы глубоко опечалены кончиной бывшего полузащитника Питера Кормака в возрасте 78 лет. Покойся с миром, Питер", - говорится в сообщении пресс-службы мерсисайдцев.

Кормак выступал за "Ливерпуль" с 1972 по 1976 годы, завоевав с командой чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок УЕФА. В составе "красных" шотландец отличился 26 голами в 178 матчах.

После ухода из "Ливерпуля" Кормак также успел поиграть за "Бристоль Сити", "Хиберниан" и "Партик Тисл". В конце 1980 года Питер начал тренерскую карьеру.

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Источник:
Liverpool
Опубликовал: Александр Бураков
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