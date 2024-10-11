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В возрасте 78 лет умер легендарный экс-игрок Ливерпуля
Печальная утрата
Mirrorpix
На 79-м году жизни скончался экс-игрок "Ливерпуля" Питер Кормак.
"Мы глубоко опечалены кончиной бывшего полузащитника Питера Кормака в возрасте 78 лет. Покойся с миром, Питер", - говорится в сообщении пресс-службы мерсисайдцев.
Кормак выступал за "Ливерпуль" с 1972 по 1976 годы, завоевав с командой чемпионат и Кубок Англии, а также Кубок УЕФА. В составе "красных" шотландец отличился 26 голами в 178 матчах.
После ухода из "Ливерпуля" Кормак также успел поиграть за "Бристоль Сити", "Хиберниан" и "Партик Тисл". В конце 1980 года Питер начал тренерскую карьеру.
We are deeply saddened by the passing of former midfielder Peter Cormack, aged 78.— Liverpool FC (@LFC) October 11, 2024
Rest in peace, Peter.
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