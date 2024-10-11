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Клуб Премьер-лиги оштрафован на 750 000 фунтов стерлингов за сообщение в соцсетях

Англия

Ноттингем Форест нарушил правила

Клуб Премьер-лиги оштрафован на 750 000 фунтов стерлингов за сообщение в соцсетях

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Ноттингем Форест" был оштрафован Футбольной ассоциацией на 750 тысяч фунтов стерлингов за дискредитацию игры.

Причиной стало публичное обвинение арбитров в предвзятости после матча с "Эвертоном" в прошлом сезоне. После поражения команды со счетом 2:0 клуб выразил недовольство в Х, отметив, что арбитр принял несколько сомнительных решений, не назначив пенальти в ворота соперников.

Независимая комиссия не нашла подтверждения этим обвинениям и признала "Ноттингем Форест" виновным в нарушении правил.

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Ноттингем Форест Эвертон (Ливерпуль)
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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