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Клуб Премьер-лиги оштрафован на 750 000 фунтов стерлингов за сообщение в соцсетях
Ноттингем Форест нарушил правила
Getty Images / Global Images Ukraine
"Ноттингем Форест" был оштрафован Футбольной ассоциацией на 750 тысяч фунтов стерлингов за дискредитацию игры.
Причиной стало публичное обвинение арбитров в предвзятости после матча с "Эвертоном" в прошлом сезоне. После поражения команды со счетом 2:0 клуб выразил недовольство в Х, отметив, что арбитр принял несколько сомнительных решений, не назначив пенальти в ворота соперников.
Независимая комиссия не нашла подтверждения этим обвинениям и признала "Ноттингем Форест" виновным в нарушении правил.
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