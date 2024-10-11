  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Владелец Манчестер Юнайтед выдвинул требования Тен Хагу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Владелец Манчестер Юнайтед выдвинул требования Тен Хагу

Англия

Руководство рассматривало вариант со сменой тренера

Владелец Манчестер Юнайтед выдвинул требования Тен Хагу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Во вторник руководство "Манчестер Юнайтед" встречалось в Лондоне. Владелец клуба сэр Джим Рэтклифф попросил представить экспертные заключения по всем возможным сценариям будущего Тен Хага.

Мнения руководства разделились. По словам источника, наиболее популярным вопросом на встрече был о будущем клуба, если они решат отказаться от Тен Хага.

Наиболее вероятным приемником голландца ставили немецкого тренера Томаса Тухеля. Ближайшее окружение сообщило изданию, что представители "Манчестер Юнайтед" с ним не контактировали.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Клуб предпочел оставить Тен Хага в команде в целях стабильности. Результаты команды привели к тому, что будущее менеджера стало одной из главных тем обсуждения на запланированной на вторник встрече в лондонском офисе "Юнайтед".

Рэтклифф изложил свою просьбу на встрече руководства. Также по словам источника, было решение об увольнении, но решили переждать.

Был выдвинут один аргумент, который решительно выступал за перемены сейчас, но ему противопоставлялись знакомые предостережения о том, насколько рано начинается новая эра, а также о потенциальном срыве изменений, - сообщает Independent.

"Манчестер Юнайтед" до международной паузы набрал 8 очков в таблице АПЛ и разместился на 14 строчке.

По теме
yellow-arrow
Кристиан Эриксен рассказал, ведет ли МЮ с ним переговоры о новом контракте
yellow-arrow
Клуб Премьер-лиги оштрафован на 750 000 фунтов стерлингов за сообщение в соцсетях
yellow-arrow
Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на игроков. Кто на первом месте?
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Independent
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости