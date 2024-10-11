Владелец Манчестер Юнайтед выдвинул требования Тен Хагу

Во вторник руководство "Манчестер Юнайтед" встречалось в Лондоне. Владелец клуба сэр Джим Рэтклифф попросил представить экспертные заключения по всем возможным сценариям будущего Тен Хага.

Мнения руководства разделились. По словам источника, наиболее популярным вопросом на встрече был о будущем клуба, если они решат отказаться от Тен Хага.

Наиболее вероятным приемником голландца ставили немецкого тренера Томаса Тухеля. Ближайшее окружение сообщило изданию, что представители "Манчестер Юнайтед" с ним не контактировали.

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Клуб предпочел оставить Тен Хага в команде в целях стабильности. Результаты команды привели к тому, что будущее менеджера стало одной из главных тем обсуждения на запланированной на вторник встрече в лондонском офисе "Юнайтед".

Рэтклифф изложил свою просьбу на встрече руководства. Также по словам источника, было решение об увольнении, но решили переждать.

Был выдвинут один аргумент, который решительно выступал за перемены сейчас, но ему противопоставлялись знакомые предостережения о том, насколько рано начинается новая эра, а также о потенциальном срыве изменений, - сообщает Independent.

"Манчестер Юнайтед" до международной паузы набрал 8 очков в таблице АПЛ и разместился на 14 строчке.