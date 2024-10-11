Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кристиан Эриксен рассказал, ведет ли МЮ с ним переговоры о новом контракте
Существует возможность, что игрок покинет клуб
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
31-летний Эриксен уже не является гарантированным игроком основы в команде Эрика тен Хага. Этим летом были разговоры о том, что полузащитник может покинуть "Манчестер Юнайтед".
Кристиан Эриксен, который проводит свой третий сезон на "Олд Траффорд", рассказал, что сейчас не ведет никаких переговоров с "Манчестер Юнайтед" о продлении своего контракта с клубом.
"Нет, сейчас мы не ведем переговоры о возможном продлении контракта", — цитирует Эриксена издание Mirror. "У меня остался один год по контракту, мы будем обсуждать это уже в следующем году".
Несмотря на слухи, связывающие Эриксена с возвращением в "Аякс", возможный переход в "Реал Бетис" или "Андерлехт", датчанин настаивает, что он не планирует покидать "Олд Траффорд".
"У меня не было мыслей о том, чтобы покинуть клуб. Я не буду сейчас комментировать мои действия этим летом. Также я не слышал от клуба никаких заявлений о том, что они хотят продать меня. Сейчас я сфокусирован на выступлениях за "Манчестер Юнайтед".
Кристиан Эриксен вышел в пяти из последних семи матчей чемпионата за "МЮ", трижды начиная игру со стартовых минут.
Популярное сейчас
- "Ты что, Папа Римский?!": Милевский жестко ответил Алиеву насчет примирения
- Ахметов: Победы обязательно будут. Мы строим самый сильный Шахтер в истории
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Манчестер Сити определил следующую трансферную цель стоимостью 75 миллионов евро
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек