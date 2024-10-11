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Кристиан Эриксен рассказал, ведет ли МЮ с ним переговоры о новом контракте

Англия

Существует возможность, что игрок покинет клуб

Кристиан Эриксен рассказал, ведет ли МЮ с ним переговоры о новом контракте

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

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31-летний Эриксен уже не является гарантированным игроком основы в команде Эрика тен Хага. Этим летом были разговоры о том, что полузащитник может покинуть "Манчестер Юнайтед".

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Кристиан Эриксен, который проводит свой третий сезон на "Олд Траффорд", рассказал, что сейчас не ведет никаких переговоров с "Манчестер Юнайтед" о продлении своего контракта с клубом.

"Нет, сейчас мы не ведем переговоры о возможном продлении контракта", — цитирует Эриксена издание Mirror. "У меня остался один год по контракту, мы будем обсуждать это уже в следующем году".

Несмотря на слухи, связывающие Эриксена с возвращением в "Аякс", возможный переход в "Реал Бетис" или "Андерлехт", датчанин настаивает, что он не планирует покидать "Олд Траффорд".

"У меня не было мыслей о том, чтобы покинуть клуб. Я не буду сейчас комментировать мои действия этим летом. Также я не слышал от клуба никаких заявлений о том, что они хотят продать меня. Сейчас я сфокусирован на выступлениях за "Манчестер Юнайтед".

Кристиан Эриксен вышел в пяти из последних семи матчей чемпионата за "МЮ", трижды начиная игру со стартовых минут.

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Кристиан Эриксен Аякс (Амстердам) Манчестер Юнайтед
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Источник:
Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
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