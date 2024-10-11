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Капитан Челси может вернуться к тренировкам уже на следующей неделе
Долгожданное возвращение близко
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан "Челси" Рис Джеймс может вернуться к полноценным тренировкам с командой уже на следующей неделе.
Журналист Мэтт Лоу рассказал, что 24-летний правый защитник готов вернуться к тренировкам уже в ближайший, усилив команду Марески.
"Рис должен вернуться к полноценным тренировкам, надеюсь, уже на следующей неделе. Я всегда отношусь с осторожностью к информации о травмированных игроках, потому что может произойти что угодно. Но я знаю, что в клубе рассчитывают на его возвращение, хотя он не сразу сможет выйти на поле".
Английский защитник до сих пор не провел ни одной игры под руководством Энцо Марески из-за травмы, полученной во время предсезонной подготовки.
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