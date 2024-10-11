  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Капитан Челси может вернуться к тренировкам уже на следующей неделе
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитан Челси может вернуться к тренировкам уже на следующей неделе

Англия

Долгожданное возвращение близко

Капитан Челси может вернуться к тренировкам уже на следующей неделе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Челси" Рис Джеймс может вернуться к полноценным тренировкам с командой уже на следующей неделе.

Читайте такжеТренер Челси рассказал о состоянии звездного игрока команды

Журналист Мэтт Лоу рассказал, что 24-летний правый защитник готов вернуться к тренировкам уже в ближайший, усилив команду Марески.

"Рис должен вернуться к полноценным тренировкам, надеюсь, уже на следующей неделе. Я всегда отношусь с осторожностью к информации о травмированных игроках, потому что может произойти что угодно. Но я знаю, что в клубе рассчитывают на его возвращение, хотя он не сразу сможет выйти на поле".

Английский защитник до сих пор не провел ни одной игры под руководством Энцо Марески из-за травмы, полученной во время предсезонной подготовки.

По теме
yellow-arrow
Премьер-лига определилась с лучшим голом и сейвом за сентябрь
yellow-arrow
Александр Зинченко будет бороться за свое будущее в Арсенале, готовясь выйти из тени конкурентов
yellow-arrow
Ли Карсли - о возможности остаться наставником сборной Англии: Моя задача была понятна с самого начала
Челси (Лондон) Рис Джеймс
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости