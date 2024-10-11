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Жоэль Матип рассматривает возможность завершить игровую карьеру

Англия

Игрок остается без клуба

Жоэль Матип рассматривает возможность завершить игровую карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший центральный защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип рассматривает возможность завершить игровую карьеру.

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Возможное решение о завершении карьеры Жоэль Матип может принять после того, как летом покинул "Ливерпуль". Его контракт с клубом закончился, поэтому 33-летний защитник сейчас является свободным агентом. Также одним из возможных вариантов продолжения карьеры для Матипа называли возвращение в "Шальке".

В своем последнем сезоне Жоэль Матип провел 14 матчей за "Ливерпуль". Напомним, что издание Sky Sports сообщало в сентябре об интересе к защитнику со стороны "Вест Хэма".

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Ливерпуль Жоэль Матип
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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