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Александр Зинченко будет бороться за свое будущее в Арсенале, готовясь выйти из тени конкурентов

Англия

Александр сыграл всего 80 минут с начала сезона

Александр Зинченко будет бороться за свое будущее в Арсенале, готовясь выйти из тени конкурентов

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Александр Зинченко будет бороться за свое будущее в "Арсенале", готовясь выйти из тени конкурентов. Украинец начал лишь один матч в сезоне со стартовых минут, сыграв в общей сложности лишь 80 минут в двух матчах этой кампании. С начала сентября из-за травмы икроножной мышцы Зинченко остается вне заявки команды.

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Конкуренция на позиции Зинченко возросла благодаря новичку Риккардо Калафьори и прошлогоднему приобретению — Юрриену Тимберу. Александр теперь должен доказать, что способен конкурировать на своей позиции. Так считает журналист Саймон Коллинз из издания Standard Sport.

"Зинченко - настоящий боец. Когда он вернется в форму в этом месяце, перед ним будет стоять четкий вызов: доказать, что он еще способен бороться за место в основной команде".

У 27-летнего украинского футболиста осталось менее двух лет по контракту с "Арсеналом". Поэтому, если ему не удастся договорится о новом соглашении летом следующего года, то клубу придется принять решение о его возможной продаже. В предыдущих двух сезонах Зинченко был ключевым игроком "Арсенала" Микеля Артеты.

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Источник:
Standard Sport
Опубликовал: Андрей Журба
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