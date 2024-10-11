Стоунз - о своем игровом времени: Я уже был в похожем положении

Центральный защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз высказался о своем игровом времени в команде.

"Я уже был в похожем положении - когда ты мало играешь, но понимаешь, что является важным для своей команды. Я имею позитивный настрой, ведь знаю, что менее опытные игроки могут получить свои минуты.

За эти годы я научился откладывать свои проблемы в сторону и больше думать о команде. Мы работаем с тренером уже девять лет, он знает мои сильные стороны и мне нечего ему доказывать. Но, конечно, я хотел бы играть больше", - сказал игрок.