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Стоунз - о своем игровом времени: Я уже был в похожем положении
Футболист поделился своими мыслями
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунз высказался о своем игровом времени в команде.
"Я уже был в похожем положении - когда ты мало играешь, но понимаешь, что является важным для своей команды. Я имею позитивный настрой, ведь знаю, что менее опытные игроки могут получить свои минуты.
За эти годы я научился откладывать свои проблемы в сторону и больше думать о команде. Мы работаем с тренером уже девять лет, он знает мои сильные стороны и мне нечего ему доказывать. Но, конечно, я хотел бы играть больше", - сказал игрок.
Напомним, что в текущем сезоне Джон сыграл 6 матчей - 328 минут.
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