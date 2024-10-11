Манчестер Сити нашел замену Холанду в случае его ухода

Первое подписание нового спортивного директора "Манчестер Сити" Уго Вианы может быть связано с уходом нападающего клуба Эрлинга Холанда, которым активно интересуется "Барселона".

Его заменой в клубе видят Виктора Дьёкереша из португальского "Спортинга". Игрок сборной Швеции присоединился к "Спортингу" из "Ковентри Сити" за 15 млн евро.

Виана "очень заинтересован", чтобы нападающий стал его "первым звёздным новичком". Клуб готов предложить за игрок 75 млн фунтов

Испанские источники пишут, что уход Холанда будет "почти неизбежным", если Гвардиола решит уйти по истечении своего контракта в следующем году.

В этом сезоне шведский нападающий Виктор Дьёкереш в 11 играх за "Спортинг" во всех турнирах забил 12 голов и отдал 1 ассист. TransferMarkt оценивает игрока в 70 млн евро.