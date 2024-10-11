Ван Дейк следующий игрок на продление контракта с Ливерпулем

"TeamTalk" узнал от источников положительную информацию о самом важном защитнике клуба Ван Дейке.

Мы можем сообщить, что звезда сборной Нидерландов будет следующим в очереди на подписание нового контракта после того, как "Ливерпуль" договорится о новом соглашении с Конате, - сообщили в TeamTalk.

Ожидается, что в следующем сезоне Конате и Ван Дейк будут партнерами "Ливерпуля" на позиции защитника. В капитане "Ливерпуля" заинтересован главный тренер Арне Слот.

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Источники подтвердили "TEAMtalk", что Слот ясно дал понять, что хочет как можно скорее договориться с Ван Дейком, чтобы он мог сосредоточиться на других позициях на поле и быть уверенным, что 33-летний футболист будет в команде в следующем сезоне, - написали в источнике.

Есть уверенность, что переговоры пройдут в ближайшие несколько недель. Ван Дейк хочет остаться "главным лидером" "Ливерпуля" и сборной Нидерландов "на следующие два года".

Вирджил Ван Дейк стал игроком "Ливерпуля" зимой 2018 года. Трансфер из "Саутгемптона" обошёлся клубу в рекордную сумму 85 млн евро.

В этом сезоне защитник "Ливерпуля" сыграл 9 матчей в Премьер-Лиге и Лиге Чемпионов. В еврокубке он забил гол в ворота "Милана".