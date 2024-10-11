Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"За одну неделю я получил две красные карточки". Фернандеш недоволен своими последними результатами
Капитан МЮ хочет улучшить свою игру
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш признался, что недоволен своими последними результатами.
"У меня были плохие моменты в сезоне - за одну неделю я получил две красные карточки. Но это несправедливо. Я должен быть лучшим в своей команде и мне нужно брать ответственность за эти матчи. В последние годы я показал высокий уровень игры, нужно этому соответствовать. Важно вернуться на путь побед", - сказал игрок.
Фернандеш в текущем сезоне за "Манчестер Юнайтед" сыграл 11 матчей, в которых отдал 4 результативные передачи.
Популярное сейчас
- Украина - Грузия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 11.10.2024
- "Ты что, Папа Римский?!": Милевский жестко ответил Алиеву насчет примирения
- Ахметов: Победы обязательно будут. Мы строим самый сильный Шахтер в истории
- Манчестер Юнайтед решил судьбу Тен Хага
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек