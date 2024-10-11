"За одну неделю я получил две красные карточки". Фернандеш недоволен своими последними результатами

Полузащитник сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш признался, что недоволен своими последними результатами.

"У меня были плохие моменты в сезоне - за одну неделю я получил две красные карточки. Но это несправедливо. Я должен быть лучшим в своей команде и мне нужно брать ответственность за эти матчи. В последние годы я показал высокий уровень игры, нужно этому соответствовать. Важно вернуться на путь побед", - сказал игрок.