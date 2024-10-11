  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "За одну неделю я получил две красные карточки". Фернандеш недоволен своими последними результатами
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"За одну неделю я получил две красные карточки". Фернандеш недоволен своими последними результатами

Англия

Капитан МЮ хочет улучшить свою игру

"За одну неделю я получил две красные карточки". Фернандеш недоволен своими последними результатами

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Бруно Фернандеш признался, что недоволен своими последними результатами.

"У меня были плохие моменты в сезоне - за одну неделю я получил две красные карточки. Но это несправедливо. Я должен быть лучшим в своей команде и мне нужно брать ответственность за эти матчи. В последние годы я показал высокий уровень игры, нужно этому соответствовать. Важно вернуться на путь побед", - сказал игрок.

Фернандеш в текущем сезоне за "Манчестер Юнайтед" сыграл 11 матчей, в которых отдал 4 результативные передачи.

Читайте также"У этой команды есть желание повторить подвиг 2019 года", - Фернандеш о сборной Португалии
По теме
yellow-arrow
Стоунз - о своем игровом времени: Я уже был в похожем положении
yellow-arrow
Журналист: Челси видит в Мудрике сильного конкурента для Санчо
yellow-arrow
Ван Дейк следующий игрок на продление контракта с Ливерпулем
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
goal
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости