Мудрик эпично отреагировал на карточку в FC 25. Видео

Игрок "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик оригинально отреагировал на свою карточку в EA FC 25.

Футболист подошёл, посмотрел и перевернул карточку, отказавшись её брать. Мудрику, возможно, не понравился рейтинг.

Как видно на карточке, общий рейтинг игрока – 77. Скорость – 82, удары и передачи по 72, дриблинг – 80, защита – 38, физика – 63.

Момент попал на видео.

They’re laughing and he’s dead serious ???????? pic.twitter.com/73HvhKobPq — Chelsea Loan Army (@ChelseaIoanArmy) October 11, 2024

Нападающий сборной Украины провёл 8 игр за "Челси", в которых отдал 3 голевых передачи, но не забивал. Игрок в АПЛ преимущественно выходит на замену, а в Кубке английской Лиги и Лиге Конференций – в старте.