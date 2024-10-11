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Мудрик эпично отреагировал на карточку в FC 25. Видео

Англия

Он явно ожидал не такого рейтинга

Мудрик эпично отреагировал на карточку в FC 25. Видео

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Игрок "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик оригинально отреагировал на свою карточку в EA FC 25.

Футболист подошёл, посмотрел и перевернул карточку, отказавшись её брать. Мудрику, возможно, не понравился рейтинг.

Как видно на карточке, общий рейтинг игрока – 77. Скорость – 82, удары и передачи по 72, дриблинг – 80, защита – 38, физика – 63.

Момент попал на видео.

Нападающий сборной Украины провёл 8 игр за "Челси", в которых отдал 3 голевых передачи, но не забивал. Игрок в АПЛ преимущественно выходит на замену, а в Кубке английской Лиги и Лиге Конференций – в старте.

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Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Пан Коцький (Єкабпілс)
11.10.2024 в 21:28
Два глиста з ж0пи путіна вилізли гадити на Мудрика !
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Комментарии 3
avatar
Пан Коцький (Єкабпілс)
11.10.2024 в 21:28
Два глиста з ж0пи путіна вилізли гадити на Мудрика !
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0
1
Kondor (Веселе)
11.10.2024 в 21:20
Ну какое стремление у человека.Хоть как то,но обгадить!
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Gudvin85 (Киев)
11.10.2024 в 21:18
Слово то какое: эпично
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