Начались переговоры. Томас Тухель может стать главным тренером сборной Англии

Гарет Саутгейт покинул сборную Англии после чемпионата Европы 2024 года. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Ли Карсли, который ранее тренировал команду U21.

Как сообщает Bild, бывший наставник "Челси" и "Баварии" Томас Тухель вступил в переговоры о назначении на пост главного тренера сборной Англии.

Добавим, что Ли Карсли не скрывает, что не видит себя на этой должности на постоянной основе.