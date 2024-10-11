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Начались переговоры. Томас Тухель может стать главным тренером сборной Англии
Об этом сообщает издание Bild
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Гарет Саутгейт покинул сборную Англии после чемпионата Европы 2024 года. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Ли Карсли, который ранее тренировал команду U21.
Как сообщает Bild, бывший наставник "Челси" и "Баварии" Томас Тухель вступил в переговоры о назначении на пост главного тренера сборной Англии.
Добавим, что Ли Карсли не скрывает, что не видит себя на этой должности на постоянной основе.
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Источник:Bild
Опубликовал: Екатерина Власова
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