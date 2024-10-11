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Начались переговоры. Томас Тухель может стать главным тренером сборной Англии

Англия

Об этом сообщает издание Bild

Начались переговоры. Томас Тухель может стать главным тренером сборной Англии

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Гарет Саутгейт покинул сборную Англии после чемпионата Европы 2024 года. Сейчас обязанности главного тренера исполняет Ли Карсли, который ранее тренировал команду U21.

Как сообщает Bild, бывший наставник "Челси" и "Баварии" Томас Тухель вступил в переговоры о назначении на пост главного тренера сборной Англии.

Добавим, что Ли Карсли не скрывает, что не видит себя на этой должности на постоянной основе.

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Томас Тухель Гарет Саутгейт
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Источник:
Bild
Опубликовал: Екатерина Власова
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