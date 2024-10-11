Ливерпуль добился прогресса в переговорах с Трентом

По сообщениям TeamTalk, "Ливерпуль" ведёт переговоры с Трентом Александер-Арнольдом о новом контракте, и, согласно отчёту, прогресс уже достигнут.

Потеря Трента Алекса-Арнольда сильно ударит по "Ливерпулю", учитывая его статус воспитанника клуба и что он находится в расцвете своей карьеры. Но клуб, по информации источников, продвинулся в переговорах.

"Ливерпуль" не только "надеется", что они согласуют новые условия со своим правым защитником, но переговоры продолжаются и продвинулись вперед, - написал Football Insider.

Журналист Джеймс Пирс, освещающий "Ливерпуль", назвал заявления "Реала" чушью и такого предложения зимой не придёт.

"Реал" на 9 – 10 месяцев лишился Дани Карвахаля из-за травмы. Тренер Карло Анчеллоти сказал, что клуб никого искать не будет, поскольку Васкес вселяет большую уверенность и на рынке свободных агентов вариантов не так много.

Мадридский клуб постоянно следит за ситуацией с английским игроком.

Трент Александер-Арнольд в 9 играх "Ливерпуля" отметился двумя голевыми передачами.