  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Несколько тренеров Премьер-лиги находятся в списке кандидатов на должность главного тренера сборной Англии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Несколько тренеров Премьер-лиги находятся в списке кандидатов на должность главного тренера сборной Англии

Англия

Список возглавил 53-летний испанец

Несколько тренеров Премьер-лиги находятся в списке кандидатов на должность главного тренера сборной Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный на данный момент тренер сборной Англии Ли Карсли, вероятно, не продолжит свою работу с "тремя львами" после поражения от сборной Греции.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По имеющейся информации, Футбольная ассоциация Англии мечтает о сотрудничестве с Хосепом Гвардиолой. ФА надеется, что Гвардиола не продлит контракт с "Манчестер Сити", который истекает летом 2025 года, и подпишет договор со сборной Англии. Однако Футбольная ассоциация отдает себе отчет, что не сможет предложить испанцу зарплату, которую он получает в "Ман Сити".

Напомним, что среди других претендентов на должность есть Грэм Поттер и Эдди Хау.

По теме
yellow-arrow
Агент: Довбика хотели и клубы АПЛ, но желанием Артема всегда было перейти в Рому
yellow-arrow
Ливерпуль добился прогресса в переговорах с Трентом
yellow-arrow
Романо: Мудрик хочет стать успешным именно в Челси. Ситуация спокойная
Хосеп Гвардиола Англия Эдди Хау Грэм Поттер
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости