Несколько тренеров Премьер-лиги находятся в списке кандидатов на должность главного тренера сборной Англии

Главный на данный момент тренер сборной Англии Ли Карсли, вероятно, не продолжит свою работу с "тремя львами" после поражения от сборной Греции.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

По имеющейся информации, Футбольная ассоциация Англии мечтает о сотрудничестве с Хосепом Гвардиолой. ФА надеется, что Гвардиола не продлит контракт с "Манчестер Сити", который истекает летом 2025 года, и подпишет договор со сборной Англии. Однако Футбольная ассоциация отдает себе отчет, что не сможет предложить испанцу зарплату, которую он получает в "Ман Сити".

Напомним, что среди других претендентов на должность есть Грэм Поттер и Эдди Хау.