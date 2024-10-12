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Бывший игрок Тоттенхэма назвал лучшего футболиста, с которым играл
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Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок "Тоттенхэма" Джейк Ливермор назвал Луку Модрича лучшим футболистом с которым играл.
Я играл с Гарри Кейном и Гаретом Бэйлом, но Лука Модрич был лучшим – мы не понимали, насколько он был хорош, - сказал Ливермор
Модрич присоединился к клубу в сезоне 2008/09. После неутешительных результатов "Тоттенхэм" уволил тренера Хуанде Рамоса, который привёл игрока в клуб. Его заменил Харри Реднапп.
По словам источника, новый тренер разместил хорвата на левом фланге, а затем перевел его на позицию центрального полузащитника.
Ливермор вспомнил дебютный сезон полузащитника.
Я думаю, что, возможно, в свой первый сезон он испытывал трудности, потому что команда не понимала, на что он способен, и я думаю, вскоре это стало очевидно... нам приходилось давать ему мяч, отдавать ему пас и заставлять его обыгрывать, - вспомнил Ливермор.
Модрич завершил свой дебютный сезон Премьер-лиги с десятью результативными передачами, а "Тоттенхэм" занял восьмое место.
Я думаю, как только он начал взаимодействовать с остальной частью команды, и остальная часть команды начала видеть, на что он способен, тогда он, очевидно, проявил себя, - вспомнил Ливермор.
В 2012 году Модрич перешёл в "Реал Мадрид". Новый клуб заплатил за игрока 30 млн фунтов.
"Я не уверен в этом [уходе Модрича], но иногда игрокам это нравится, и им нужно, чтобы остальные игроки отталкивались от них", — сказал Ливермор talkSPORT.
Джейк Ливермор состоял в академии "Тоттенхэма". Начиная с сезона 2007/08 его перевели в основную команду.
За "шпор" игрок провёл 58 матчей, в которых забил один гол и отдал одну передачу.
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