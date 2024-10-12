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Защитник Ньюкасла из-за травмы пропустит матчи клуба. На сколько выбыл?

Англия

Триппьер пропустит как минимум один матч

Защитник Ньюкасла из-за травмы пропустит матчи клуба. На сколько выбыл?

Getty Images/Global Images Ukraine

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Киран Триппьер пропустит матч АПЛ против "Брайтона Альбион" и под вопросом участие в оставшихся матчах октября – с "Челси" в АПЛ и Кубке Лиги.

The Athletic пишет, что медштаб обнаружил у игрока проблемы с подколенным сухожилием.

Есть надежда, что это не серьезная травма. Однако, учитывая пять матчей между перерывами на международные матчи в октябре и ноябре, есть шанс, что он снова не сыграет до следующего месяца, - сообщает источник.

Точных сроков восстановления ещё нет. Его участие в домашнем матче против "Арсенала" 2 ноября и в выездной игре с "Ноттингем Форест" 10 ноября пока под вопросом.

Учитывая, что в прошлом сезоне он пропустил восемь матчей с марта по май из-за проблем с пахом, "Ньюкасл" не захочет рисковать своим вице-капитаном, особенно учитывая, что Тино Ливраменто — готовая замена, - сообщает The Athletic.

Триппьер покинул поле на 71-й минуте в матче против "Эвертона". Матч закончился вничью.

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Защитник "Ньюкасла" сыграл 7 матчей за клуб во всех турнирах. Голами и ассистами игрок ещё не отметился.

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Источник:
The Athletic
Опубликовал: Владислав Прийменко
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