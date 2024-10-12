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Эксперт talkSport назвал идеальный клуб для завершения карьеры бывшему игроку Ливерпуля
Легенде Ливерпуля лучше вернуться в Англию для завершения карьеры
Getty Images / Global Images Ukraine
Эксперт talkSport Даррен Бент считает, что "Сандерленд" идеально подходит Джордану Хендерсону для завершения карьеры.
Для Джордана Хендерсона было бы "логично" завершить потрясающее возвращение в "Сандерленд". Я просто чувствую, что возвращение в "Сандерленд" имеет смысл. Это его клуб. Я также играл с ним, и уверен, что болельщики полюбили бы его в ответ, - сказал Даррен Бент.
Джордан Хендерсон начинал путь в профессиональном футболе с "Сандерленда". В 2011 году англичанин перебрался в "Ливерпуль", где взял почти все возможные трофеи. За "мерсисайдцев" Хендерсон отыграл 492 матча, в которых забил 33 гола.
В 2023 году "Ливерпуль" продал игрока в саудовский "Аль-Иттифак" за 14 млн евро. Но англичанин спустя год ушёл с клуба и сейчас играет в "Аяксе".
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