  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эксперт talkSport назвал идеальный клуб для завершения карьеры бывшему игроку Ливерпуля
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эксперт talkSport назвал идеальный клуб для завершения карьеры бывшему игроку Ливерпуля

Англия

Легенде Ливерпуля лучше вернуться в Англию для завершения карьеры

Эксперт talkSport назвал идеальный клуб для завершения карьеры бывшему игроку Ливерпуля

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Эксперт talkSport Даррен Бент считает, что "Сандерленд" идеально подходит Джордану Хендерсону для завершения карьеры.

Для Джордана Хендерсона было бы "логично" завершить потрясающее возвращение в "Сандерленд". Я просто чувствую, что возвращение в "Сандерленд" имеет смысл. Это его клуб. Я также играл с ним, и уверен, что болельщики полюбили бы его в ответ, - сказал Даррен Бент.

Джордан Хендерсон начинал путь в профессиональном футболе с "Сандерленда". В 2011 году англичанин перебрался в "Ливерпуль", где взял почти все возможные трофеи. За "мерсисайдцев" Хендерсон отыграл 492 матча, в которых забил 33 гола.

В 2023 году "Ливерпуль" продал игрока в саудовский "Аль-Иттифак" за 14 млн евро. Но англичанин спустя год ушёл с клуба и сейчас играет в "Аяксе".

По теме
yellow-arrow
Защитник Ньюкасла из-за травмы пропустит матчи клуба. На сколько выбыл?
yellow-arrow
Бывший игрок Тоттенхэма назвал лучшего футболиста, с которым играл
yellow-arrow
Несколько тренеров Премьер-лиги находятся в списке кандидатов на должность главного тренера сборной Англии
Джордан Хендерсон Ливерпуль Сандерленд
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
talkSport
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости