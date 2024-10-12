Эксперт talkSport назвал идеальный клуб для завершения карьеры бывшему игроку Ливерпуля

Эксперт talkSport Даррен Бент считает, что "Сандерленд" идеально подходит Джордану Хендерсону для завершения карьеры.

Для Джордана Хендерсона было бы "логично" завершить потрясающее возвращение в "Сандерленд". Я просто чувствую, что возвращение в "Сандерленд" имеет смысл. Это его клуб. Я также играл с ним, и уверен, что болельщики полюбили бы его в ответ, - сказал Даррен Бент.

Джордан Хендерсон начинал путь в профессиональном футболе с "Сандерленда". В 2011 году англичанин перебрался в "Ливерпуль", где взял почти все возможные трофеи. За "мерсисайдцев" Хендерсон отыграл 492 матча, в которых забил 33 гола.

В 2023 году "Ливерпуль" продал игрока в саудовский "Аль-Иттифак" за 14 млн евро. Но англичанин спустя год ушёл с клуба и сейчас играет в "Аяксе".