"Я думал, что он выглядит как игрок мирового уровня". Экс игрок Эвертона Алан Стаббс - о Мудрике

Бывший защитник "Эвертона" Алан Стаббс поделился своими мыслями по поводу украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика.

"Когда речь заходит о переоцененных игроках, трудно не обратить внимание на некоторые приобретения, которые "Челси" совершил за последние пару сезонов".

Я думаю, что наиболее переоцененным или самым большим разочарованием в плане несоответствия трансферной шумихе является Михаил Мудрик. "Челси" вырвали этого игрока из-под носа у "Арсенала", и его покупка была представлена как настоящий переворот, так заявлялось. Но Мудрик даже и близко не похож на того игрока, которым, как мы все надеялись, он мог бы стать в клубе. Когда я смотрел, как он играет в Лиге чемпионов за донецкий "Шахтер", я думал, что он выглядит как игрок мирового уровня. Я был очень рад ожиданию, что он собирается привнести в Премьер-лигу, но этого не произошло. Это была просто лесть ради обмана.

"Думаю, что серьезные вопросы также нужно задавать по Энцо Фернандесу и Мойсесу Кайседо. Они оба хорошие игроки, но сыграли ли они хоть немного близко к тому уровню, которого вы ожидаете от полузащитников за 100 и более миллионов фунтов стерлингов? Я не думаю, что они продемонстрировали тот уровень влияния, которого вы бы от них ожидали за такие значительные инвестиции. Они оба топовые игроки, мы видели, как они это делали раньше, но я не видел, как они играют за "Челси" и доминируют. Это то, чего ожидаешь от игроков с такими ценниками", — сказал Стаббс.