  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. "Я думал, что он выглядит как игрок мирового уровня". Экс игрок Эвертона Алан Стаббс - о Мудрике
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я думал, что он выглядит как игрок мирового уровня". Экс игрок Эвертона Алан Стаббс - о Мудрике

Англия
Обновлено

Разочарован в украинце

"Я думал, что он выглядит как игрок мирового уровня". Экс игрок Эвертона Алан Стаббс - о Мудрике

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший защитник "Эвертона" Алан Стаббс поделился своими мыслями по поводу украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика.

"Когда речь заходит о переоцененных игроках, трудно не обратить внимание на некоторые приобретения, которые "Челси" совершил за последние пару сезонов".

Я думаю, что наиболее переоцененным или самым большим разочарованием в плане несоответствия трансферной шумихе является Михаил Мудрик. "Челси" вырвали этого игрока из-под носа у "Арсенала", и его покупка была представлена как настоящий переворот, так заявлялось. Но Мудрик даже и близко не похож на того игрока, которым, как мы все надеялись, он мог бы стать в клубе. Когда я смотрел, как он играет в Лиге чемпионов за донецкий "Шахтер", я думал, что он выглядит как игрок мирового уровня. Я был очень рад ожиданию, что он собирается привнести в Премьер-лигу, но этого не произошло. Это была просто лесть ради обмана.

Читайте такжеВ Челси все еще верят в Мудрика. Но есть одно "но"

"Думаю, что серьезные вопросы также нужно задавать по Энцо Фернандесу и Мойсесу Кайседо. Они оба хорошие игроки, но сыграли ли они хоть немного близко к тому уровню, которого вы ожидаете от полузащитников за 100 и более миллионов фунтов стерлингов? Я не думаю, что они продемонстрировали тот уровень влияния, которого вы бы от них ожидали за такие значительные инвестиции. Они оба топовые игроки, мы видели, как они это делали раньше, но я не видел, как они играют за "Челси" и доминируют. Это то, чего ожидаешь от игроков с такими ценниками", — сказал Стаббс.

Напомним, за этот сезон Мудрик провел за "Челси" 8 матчей, в которых отдал 3 результативных передачи.

По теме
yellow-arrow
Экс-защитник Ливерпуля и Шальке завершил карьеру в 33 года
yellow-arrow
Челси летом получил предложения от клубов из Серии А и Бундеслиги по Мудрику. Лондонцы даже не начали переговоры
yellow-arrow
Эксперт talkSport назвал идеальный клуб для завершения карьеры бывшему игроку Ливерпуля
Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Football365
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Prach13 (Дрогобич)
12.10.2024 в 13:19
І до чого ця писанина?що ви хочете тим сказати?це від великоі любові до Украіни і до іі футболу?що тоже підплачують?через таких писак у нас одні тролі тусуютьсч.
Ответить
0
1
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Prach13 (Дрогобич)
12.10.2024 в 13:19
І до чого ця писанина?що ви хочете тим сказати?це від великоі любові до Украіни і до іі футболу?що тоже підплачують?через таких писак у нас одні тролі тусуютьсч.
Ответить
0
1

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости