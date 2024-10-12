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Экс-защитник Ливерпуля и Шальке завершил карьеру в 33 года
В последнее время очень много было в лазарете
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший центральный защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип объявил о завершении карьеры. Об этом мерсисайдцы сообщили на своем официальном сайте.
Камерунец покинул клуб летом этого года. У сторон завершился контракт и они попрощались друг с другом после восьми сезонов сотрудничества.
Memories from Joel's 8️⃣ years with the Reds ???????? pic.twitter.com/M6tmb5GdkU— Liverpool FC (@LFC) October 12, 2024
Однако 33-летний Матип не подписал соглашение ни с одним новым клубом и решил не продолжать карьеру.
В своем последнем сезоне защитник провел 14 матчей во всех турнирах. Из них – 10 в АПЛ.
Всего в составе "Ливерпуля" на счету Жоэля 201 поединок. Также 258 встреч он провел за "Шальке". Эти два клуба – единственные, за которые он выступал на профессиональном уровне. Кроме этого, на его счету 27 игр в составе сборной Камеруна.
За свою карьеру Матип завоевал девять титулов. В том числе стал победителем Лиги чемпионов вместе с "Ливерпулем".
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