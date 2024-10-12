Экс-защитник Ливерпуля и Шальке завершил карьеру в 33 года

Бывший центральный защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип объявил о завершении карьеры. Об этом мерсисайдцы сообщили на своем официальном сайте.

Камерунец покинул клуб летом этого года. У сторон завершился контракт и они попрощались друг с другом после восьми сезонов сотрудничества.

Memories from Joel's 8️⃣ years with the Reds ???????? pic.twitter.com/M6tmb5GdkU — Liverpool FC (@LFC) October 12, 2024

Однако 33-летний Матип не подписал соглашение ни с одним новым клубом и решил не продолжать карьеру.

В своем последнем сезоне защитник провел 14 матчей во всех турнирах. Из них – 10 в АПЛ.

Всего в составе "Ливерпуля" на счету Жоэля 201 поединок. Также 258 встреч он провел за "Шальке". Эти два клуба – единственные, за которые он выступал на профессиональном уровне. Кроме этого, на его счету 27 игр в составе сборной Камеруна.

За свою карьеру Матип завоевал девять титулов. В том числе стал победителем Лиги чемпионов вместе с "Ливерпулем".