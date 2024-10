Экс-защитник Ливерпуля и Шальке завершил карьеру в 33 года

Бывший центральный защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип объявил о завершении карьеры. Об этом мерсисайдцы сообщили на своем официальном сайте.

Камерунец покинул клуб летом этого года. У сторон завершился контракт и они попрощались друг с другом после восьми сезонов сотрудничества.

Memories from Joel's 8️⃣ years with the Reds ???????? pic.twitter.com/M6tmb5GdkU