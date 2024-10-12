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Арсенал заинтересовался дуэтом Премьер-Лиги за 80 млн евро

Англия

Главный тренер лондонцев хочет усилить команду

Арсенал заинтересовался дуэтом Премьер-Лиги за 80 млн евро

Getty Images / Global Images Ukraine

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По информации CaughtOffside, главный тренер "Арсенала" Микель Артета заинтересовался дуэтом "Борнмута" нападающим Антуаном Семеньо и левым защитником Милошем Керкезом. Двух игроков "вишни" оценивают примерно в 80 млн евро.

Семеньо клуб планирует использовать в качестве дублёра Букайо Саки. Керкез может заменить Александра Зинченко или Кирана Тирни. Источник пишет, что одного из защитников, а может и сразу двух продадут в 2025 году.

По словам источника, "Арсенал" вряд ли устроит стоимость в 80 млн евро.

В этом сезоне Керкез и Семеньо сыграли в 7 матчах АПЛ. Семеньо забил 3 гола и отдал 2 ассиста за клуб. TransferMarkt оценивает игроков по 20 млн евро.

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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Владислав Прийменко
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