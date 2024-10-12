Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал заинтересовался дуэтом Премьер-Лиги за 80 млн евро
Главный тренер лондонцев хочет усилить команду
Getty Images / Global Images Ukraine
По информации CaughtOffside, главный тренер "Арсенала" Микель Артета заинтересовался дуэтом "Борнмута" нападающим Антуаном Семеньо и левым защитником Милошем Керкезом. Двух игроков "вишни" оценивают примерно в 80 млн евро.
Семеньо клуб планирует использовать в качестве дублёра Букайо Саки. Керкез может заменить Александра Зинченко или Кирана Тирни. Источник пишет, что одного из защитников, а может и сразу двух продадут в 2025 году.
По словам источника, "Арсенал" вряд ли устроит стоимость в 80 млн евро.
В этом сезоне Керкез и Семеньо сыграли в 7 матчах АПЛ. Семеньо забил 3 гола и отдал 2 ассиста за клуб. TransferMarkt оценивает игроков по 20 млн евро.
Популярное сейчас
- Экс-чемпион мира резко изменил прогноз на реванш Усик-Фьюри
- Победа сборной Украины, поражения молодежной и юношеских команд. Главные новости за 11 октября
- Саньоль: Две трети матча мы были лучшей командой на поле. Должны постоянно держать свой уровень, улучшаться
- Реал Мадрид готов предложить своего игрока в обмен на Трента Александер-Арнольда
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Красотка дня. Сексуальная и яркая журналистка канала UPL.TV, а по совместительству – клубный фотограф Кривбасса