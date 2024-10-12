Манчестер Юнайтед готов повысить зарплату молодой звезде. Вскоре стороны продлят контракт

19-летний футболист "Манчестер Юнайтед" Кобби Мэйну находится в шаге от продления контракта с манкунианцами. Об этом сообщает Николо Скира.

"Красные дьяволы" готовы повысить зарплату молодому полузащитнику. Согласно сообщению Daily Star Мэйну зарабатывает около одного миллиона фунтов в год.

Текущий контракт футболиста с МЮ действует до лета 2027 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Мэйну провел девять матчей в составе манкунианцев. Семь из них – в рамках АПЛ: все – в стартовом составе.