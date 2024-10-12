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Манчестер Юнайтед готов повысить зарплату молодой звезде. Вскоре стороны продлят контракт

Англия

Хотят удержать таланта

Манчестер Юнайтед готов повысить зарплату молодой звезде. Вскоре стороны продлят контракт

Getty Images/Global Images Ukraine

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19-летний футболист "Манчестер Юнайтед" Кобби Мэйну находится в шаге от продления контракта с манкунианцами. Об этом сообщает Николо Скира.

"Красные дьяволы" готовы повысить зарплату молодому полузащитнику. Согласно сообщению Daily Star Мэйну зарабатывает около одного миллиона фунтов в год.

Текущий контракт футболиста с МЮ действует до лета 2027 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.

В текущем сезоне Мэйну провел девять матчей в составе манкунианцев. Семь из них – в рамках АПЛ: все – в стартовом составе.

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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Максим Кучер
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