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Манчестер Юнайтед готов повысить зарплату молодой звезде. Вскоре стороны продлят контракт
Хотят удержать таланта
Getty Images/Global Images Ukraine
19-летний футболист "Манчестер Юнайтед" Кобби Мэйну находится в шаге от продления контракта с манкунианцами. Об этом сообщает Николо Скира.
"Красные дьяволы" готовы повысить зарплату молодому полузащитнику. Согласно сообщению Daily Star Мэйну зарабатывает около одного миллиона фунтов в год.
Текущий контракт футболиста с МЮ действует до лета 2027 года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 55 миллионов евро.
В текущем сезоне Мэйну провел девять матчей в составе манкунианцев. Семь из них – в рамках АПЛ: все – в стартовом составе.
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