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Реал Мадрид не связывался с окружением Салибы, - Фабрицио Романо
У инсайдера нет подтверждения интереса испанского гранда
Getty Images/Global Images Ukraine
По словам Фабрицио Романо, испанский "Реал" не связывался с окружением игрока лондонского "Арсенала" Вильяма Салибы.
У меня нет подтверждения утверждению о том, что "Реал Мадрид" связывался с окружением Салибы, - написал Фабрицио Романо.
По словам инсайдера, игрок полностью сосредоточен на "Арсенале" и клуб рассматривает игрока как ключевую часть проекта. Фабрицио заметил, что "Реал" действительно интересуется центральными защитниками
"Реал Мадрид" изучает рынок центральных защитников после неудачи с Лени Йоро прошлым летом, но на данный момент это все. Больше ничего из этих историй о Салибе, и я могу гарантировать, что сейчас он на 100% сосредоточен на "Арсенале", - сообщил Романо.
Центральный защитник лондонцев Вильям Салиба сыграл за "Арсенал" в 9 матчах во всех турнирах. Контракт игрока рассчитан до 2027 года. Стоимость по TransferMarkt – 80 млн евро.
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