Реал Мадрид не связывался с окружением Салибы, - Фабрицио Романо

По словам Фабрицио Романо, испанский "Реал" не связывался с окружением игрока лондонского "Арсенала" Вильяма Салибы.

У меня нет подтверждения утверждению о том, что "Реал Мадрид" связывался с окружением Салибы, - написал Фабрицио Романо.

По словам инсайдера, игрок полностью сосредоточен на "Арсенале" и клуб рассматривает игрока как ключевую часть проекта. Фабрицио заметил, что "Реал" действительно интересуется центральными защитниками

"Реал Мадрид" изучает рынок центральных защитников после неудачи с Лени Йоро прошлым летом, но на данный момент это все. Больше ничего из этих историй о Салибе, и я могу гарантировать, что сейчас он на 100% сосредоточен на "Арсенале", - сообщил Романо.

Центральный защитник лондонцев Вильям Салиба сыграл за "Арсенал" в 9 матчах во всех турнирах. Контракт игрока рассчитан до 2027 года. Стоимость по TransferMarkt – 80 млн евро.