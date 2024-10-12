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Реал Мадрид не связывался с окружением Салибы, - Фабрицио Романо

Англия

У инсайдера нет подтверждения интереса испанского гранда

Реал Мадрид не связывался с окружением Салибы, - Фабрицио Романо

Getty Images/Global Images Ukraine

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По словам Фабрицио Романо, испанский "Реал" не связывался с окружением игрока лондонского "Арсенала" Вильяма Салибы.

У меня нет подтверждения утверждению о том, что "Реал Мадрид" связывался с окружением Салибы, - написал Фабрицио Романо.

По словам инсайдера, игрок полностью сосредоточен на "Арсенале" и клуб рассматривает игрока как ключевую часть проекта. Фабрицио заметил, что "Реал" действительно интересуется центральными защитниками

"Реал Мадрид" изучает рынок центральных защитников после неудачи с Лени Йоро прошлым летом, но на данный момент это все. Больше ничего из этих историй о Салибе, и я могу гарантировать, что сейчас он на 100% сосредоточен на "Арсенале", - сообщил Романо.

Центральный защитник лондонцев Вильям Салиба сыграл за "Арсенал" в 9 матчах во всех турнирах. Контракт игрока рассчитан до 2027 года. Стоимость по TransferMarkt – 80 млн евро.

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Реал (Мадрид) Вильям Салиба Арсенал
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Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Владислав Прийменко
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