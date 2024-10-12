Арсенал нашёл защитника на возможную замену Салибе

Сообщается, что "Арсенал" сделал защитника "Спортинга" Усмана Диоманде главной целью в борьбе на замену Уильяма Салибы, которым интересуется мадридский "Реал".

По информации Football Espana, президент клуба Флорентино Перес определил Салибу главной целью. Мадридцам придётся сделать грандиозное предложение, чтобы убедить "Арсенал" расстаться с игроком.

Лондонский клуб сделал 20–летнего центрального полузащитника "Спортинга" Усмана Диоманде своей главной целью на случай ухода Салибы.

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Согласно изданию Record, "канониры" регулярно следили за прогрессом ивуарийца в течение последнего года. Они хотят привести Диоманде в Премьер-лигу.

Такая сделка обойдётся недешево: Record сообщает, что "Спортинг" будет настаивать на выплате отступных за игрока в размере 80 млн евро.

Усман Диоманде – игрок сборной Кот-д’Ивуара. В 10 играх за "Спортинг" он получил одну жёлтую карточку – в матче за Суперкубок. Контракт игрока с клубом действует до 2027 года, цена по TransferMarkt – 40 млн евро