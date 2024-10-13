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Англичане постараются одолеть Финляндию без Сака. Что произошло с нападающим?

Англия

Покинул тренировочный лагерь сборной Англии

Англичане постараются одолеть Финляндию без Сака. Что произошло с нападающим?

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сегодня в 19:00 пройдет матч Финляндия – Англия, но сборная Англии отправится в Хельсинки без своего ключевого игрока Букайо Сака.

В матче сборной Англии против сборной Греции Букайо Сака получил травму правой ноги, а именно бедра. По новой информации, повреждение настолько серьезно, что англичанин покинул расположение сборной Англии и вернулся в "Арсенал". Сообщается, что вингер будет находиться под наблюдением врачей в лондонском клубе.

Напомним, Букайо Сака принял участие в трех матчах за сборную Англии в рамках Лиги Наций, но не отличился результативными действиями.

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Источник:
SkySports
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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