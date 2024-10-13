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Эрик тен Хаг готов продать Гарри Магуайра. Известны причины такого решения

Англия

Тренер принял решение

Эрик тен Хаг готов продать Гарри Магуайра. Известны причины такого решения

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг готов продать Гарри Магуайра в будущее трансферное окно, сообщает Daily Star.

По информации источника, Эрик тен Хаг не видит Магуайра в составе команды, кроме того продажа 31-летнего защитника позволит "Манчестер Юнайтед" разгрузить финансовую ведомость и получить дополнительные средства для усиления состава новыми футболистами.

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Напомним, в этом сезоне Магуайр сыграл в 9 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах, забил 1 гол. Контракт защитника с Манчестер Юнайтед действует до лета 2025 года.

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Манчестер Юнайтед Харри Магуайр Эрик тен Хаг
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Источник:
DailyStar
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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