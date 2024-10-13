Манчестер Сити сообщил об уходе футбольного директора после 12 лет сотрудничества

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте объявил, что футбольный директор клуба Чики Бегиристайн покинет свой пост после завершения текущего сезона.

"Горожане" также сообщили и имя его преемника. Слухи подтвердились и им станет Уго Виана, который до этого работал в "Спортинге".

Бегиристайн окончательно покинет клуб после участия “Сити” в Клубном чемпионате мира по футболу, проведение которого запланировано с 15 июня по 13 июля.

"Виана начнет свою полную работу летом 2025 года, но в первые месяцы будет сотрудничать с Чики, чтобы обеспечить плавный переход", - говорится в сообщении "Сити"

Бегиристайн работал в структуре "горожан" с 2012 года.