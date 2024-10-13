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Манчестер Сити сообщил об уходе футбольного директора после 12 лет сотрудничества

Англия

Его заменит специалист со "Спортинга"

Манчестер Сити сообщил об уходе футбольного директора после 12 лет сотрудничества

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте объявил, что футбольный директор клуба Чики Бегиристайн покинет свой пост после завершения текущего сезона.

"Горожане" также сообщили и имя его преемника. Слухи подтвердились и им станет Уго Виана, который до этого работал в "Спортинге".

Бегиристайн окончательно покинет клуб после участия “Сити” в Клубном чемпионате мира по футболу, проведение которого запланировано с 15 июня по 13 июля.

"Виана начнет свою полную работу летом 2025 года, но в первые месяцы будет сотрудничать с Чики, чтобы обеспечить плавный переход", - говорится в сообщении "Сити"

Бегиристайн работал в структуре "горожан" с 2012 года.

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Манчестер Сити Чики Бегиристайн
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Источник:
Офіційний сайт Манчестер Сіті
Опубликовал: Максим Кучер
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