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Манчестер Сити сообщил об уходе футбольного директора после 12 лет сотрудничества
Его заменит специалист со "Спортинга"
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" на своем официальном сайте объявил, что футбольный директор клуба Чики Бегиристайн покинет свой пост после завершения текущего сезона.
"Горожане" также сообщили и имя его преемника. Слухи подтвердились и им станет Уго Виана, который до этого работал в "Спортинге".
Бегиристайн окончательно покинет клуб после участия “Сити” в Клубном чемпионате мира по футболу, проведение которого запланировано с 15 июня по 13 июля.
"Виана начнет свою полную работу летом 2025 года, но в первые месяцы будет сотрудничать с Чики, чтобы обеспечить плавный переход", - говорится в сообщении "Сити"
Бегиристайн работал в структуре "горожан" с 2012 года.
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