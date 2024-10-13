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Холанд определился с будущим клубом и готов покинуть Манчестер Сити

Англия
Обновлено

Норвежец отказал одному клубу

Холанд определился с будущим клубом и готов покинуть Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

По информации испанского источника Nacional нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд покинет клуб следующим летом. Он выбрал два возможных места продолжения карьеры.

"ПСЖ" упоминался в отчёте издания, как клуб сделать крупное денежное предложение, чтобы убедить 24-летнего игрока перейти в Лигу 1.

Холанд исключил этот вариант, поскольку хочет перейти в Ла-Лигу. Там на него претендуют "Реал Мадрид" и "Барселона".

Столичный клуб хочет составить ему пару с Мбаппе. "Барселоне" в связи с финансовыми проблемами придётся найти способ заплатить за игрока, - пишет TeamTalk.

По словам источника, желание Холанда перейти в Ла-Лигу объясняется тем, что он может в ней продолжать развиваться и стать лучше.

TeamTalk считает, что норвежец вероятнее всего уйдёт в 2026 году.

Хотя Nacional утверждает, что Холанд решил покинуть "Манчестер Сити" в 2025 году, мы понимаем, что переход в следующем году на самом деле маловероятен, и 2026 год будет для него более вероятным годом перехода, - написали в источнике.

Контракт Холанда с "Манчестер Сити" рассчитан до 2027 года. В этом сезоне нападающий забил за клуб 11 голов во всех турнирах.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
TeamTalk
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
13.10.2024 в 13:12
В РМ конечно. Финансовые рычаги каталонских шлемазлов до неприличия короткие
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
13.10.2024 в 13:12
В РМ конечно. Финансовые рычаги каталонских шлемазлов до неприличия короткие
Ответить
0
0

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