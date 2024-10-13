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34-миллионный новичок Челси: Решил присоединиться к лондонцам из-за их планов на будущее

Англия

Хочет стать лучшим в мире

34-миллионный новичок Челси: Решил присоединиться к лондонцам из-за их планов на будущее

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский новичок “Челси” Эстевао Виллиан прокомментировал, почему решил присоединиться к лондонцам и рассказал о своей мечте.

“Я решил присоединиться к “Челси” из-за их планов на будущее.

Я был очень доволен этим. Это был клуб, который верил в меня и доверял моей работе. Надеюсь, что смогу отплатить ему тем же.

Моя самая большая мечта – стать лучшим игроком в мире. Это моя мечта.

Однажды я буду среди лучших. Но я не собираюсь обещать или прогнозировать, что достигну этого через несколько лет. Это придет само собой”, – сказал Эстевао.

Официально трансфер футболиста из “Палмейраса” в “Челси” состоится летом следующего года. Лондонцы заплатят 34 миллиона евро фиксированной суммой, а также 27 миллионов евро бразильцы могут получить в виде бонусов.

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Аналитический портал Transfermarkt оценивает 17-летнего игрока в 40 млн. евро.

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Источник:
Placar
Опубликовал: Максим Кучер
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