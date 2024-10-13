34-миллионный новичок Челси: Решил присоединиться к лондонцам из-за их планов на будущее

Бразильский новичок “Челси” Эстевао Виллиан прокомментировал, почему решил присоединиться к лондонцам и рассказал о своей мечте.

“Я решил присоединиться к “Челси” из-за их планов на будущее.

Я был очень доволен этим. Это был клуб, который верил в меня и доверял моей работе. Надеюсь, что смогу отплатить ему тем же.

Моя самая большая мечта – стать лучшим игроком в мире. Это моя мечта.

Однажды я буду среди лучших. Но я не собираюсь обещать или прогнозировать, что достигну этого через несколько лет. Это придет само собой”, – сказал Эстевао.