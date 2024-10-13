Ливерпуль хочет приобрести игрока Бенфики Каррераса

"Ливерпуль" хочет приобрести Альваро Каррераса из "Бенфики". Об этом сообщает AS.

По информации источника, руководство "Ливерпуля" заинтересовано в трансфере Альваро Каррераса из "Бенфики". Отмечается, что за игроком следят мадридский "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". Ранее 21-летний левый защитник выступал за юношескую команду "Манчестер Юнайтед".

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Напомним, за этот сезон в чемпионате Португалии испанец принял участие в семи играх, не отличившись результативными действиями.