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Ливерпуль хочет приобрести игрока Бенфики Каррераса
Контракт игрока с Бенфикой рассчитан до 2029 года
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" хочет приобрести Альваро Каррераса из "Бенфики". Об этом сообщает AS.
По информации источника, руководство "Ливерпуля" заинтересовано в трансфере Альваро Каррераса из "Бенфики". Отмечается, что за игроком следят мадридский "Реал", "Барселона" и "Манчестер Юнайтед". Ранее 21-летний левый защитник выступал за юношескую команду "Манчестер Юнайтед".
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Напомним, за этот сезон в чемпионате Португалии испанец принял участие в семи играх, не отличившись результативными действиями.
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