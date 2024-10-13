Ноттингем Форест показал обновлённую тренировочную базу

Английский "Ноттингем Форест" показал видео обновлённой тренировочной базы.

Клуб построил новый ультрасовременный тренажерный зал площадью 405 кв метров. Также есть физиотерапевтические кабинеты и комнаты реабилитации, которые улучшают производительность игроков, их силу, физическую подготовку и восстановление.

В раздевалке игроков появилась совершенно новая сауна, ванны со льдом и горячие ванны для оптимального восстановления мышц.

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Также появилась новая зона отдыха с панорамными окнами, выходящими на тренировочные поля, расширилась в задней части здания и включает в себя зону отдыха, бильярдный стол, игровые автоматы и настольный теннис.

Зоны отдыха на тренировочной площадке также позволяют улучшить коммуникацию между игроками и персоналом, для повышения качества индивидуального обучения и анализа результатов, - сообщили в клубе.

На верхнем этаже Академии отремонтировали и расширили офисы, в том числе новый зал заседаний, несколько переговорных комнат и комната для видеоанализа с прямым выходом на балкон для съёмок учебных тренировок.

Видео обновлённой базы:

"Ноттингем Форест" на данный момент занимает 10 место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги.