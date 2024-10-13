Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ноттингем Форест показал обновлённую тренировочную базу
Клуб летом провёл реконструкцию базы
фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Английский "Ноттингем Форест" показал видео обновлённой тренировочной базы.
Клуб построил новый ультрасовременный тренажерный зал площадью 405 кв метров. Также есть физиотерапевтические кабинеты и комнаты реабилитации, которые улучшают производительность игроков, их силу, физическую подготовку и восстановление.
В раздевалке игроков появилась совершенно новая сауна, ванны со льдом и горячие ванны для оптимального восстановления мышц.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Также появилась новая зона отдыха с панорамными окнами, выходящими на тренировочные поля, расширилась в задней части здания и включает в себя зону отдыха, бильярдный стол, игровые автоматы и настольный теннис.
Зоны отдыха на тренировочной площадке также позволяют улучшить коммуникацию между игроками и персоналом, для повышения качества индивидуального обучения и анализа результатов, - сообщили в клубе.
На верхнем этаже Академии отремонтировали и расширили офисы, в том числе новый зал заседаний, несколько переговорных комнат и комната для видеоанализа с прямым выходом на балкон для съёмок учебных тренировок.
Видео обновлённой базы:
"Ноттингем Форест" на данный момент занимает 10 место в турнирной таблице английской Премьер-Лиги.
Популярное сейчас
- Триумф Пиренейского полуострова, лидерство Луческу, камбэк банды Модрича и контрольные матчи команд УПЛ. Главные новости за 12 октября
- В экзотической сборной заметили игрока с самыми длинными волосами в современном футболе
- Цыганык: В обороне бардак. Таловеров так не имеет права играть
- Манчестер Юнайтед решил судьбу Тен Хага
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine
- Жена Роналду снялась обнаженной для известного бренда дамских сумочек