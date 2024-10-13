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Эдерсон рассказал, кто его убедил остаться в Ман Сити
Гвардиола нашел верные слова для бразильца
Getty Images / Global Images Ukraine
Голкипер клуба "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Эдерсон рассказал, как Пеп Гвардиола убедил его остаться в команде:
"Да, у меня действительно было заинтересовавшее меня предложение, я говорил об этом со своей семьей и агентом, а также общался с Гвардиолой.
Было бесчисленное количество разговоров с Гвардиолой, один из них стал для меня определяющим. В его словах были видны гарантии, и это все сыграло свою роль", – сказал голкипер.
Напомним, Эдерсон присоединился к "Манчестер Сити" летом 2017 года, сейчас контракт вратаря с клубом рассчитан до лета 2026 года. За этот сезон 31-летний бразилец принял участие в девяти матчах во всех турнирах, в которых выстоял "на ноль" в 2 матчах и пропустил 9 мячей.
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