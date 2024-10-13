Эдерсон рассказал, кто его убедил остаться в Ман Сити

Голкипер клуба "Манчестер Сити" и сборной Бразилии Эдерсон рассказал, как Пеп Гвардиола убедил его остаться в команде:

"Да, у меня действительно было заинтересовавшее меня предложение, я говорил об этом со своей семьей и агентом, а также общался с Гвардиолой.

Было бесчисленное количество разговоров с Гвардиолой, один из них стал для меня определяющим. В его словах были видны гарантии, и это все сыграло свою роль", – сказал голкипер.