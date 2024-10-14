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Галлас: Палмер может захотеть покинуть Челси в будущем, но куда ему податься?

Англия
Галлас: Палмер может захотеть покинуть Челси в будущем, но куда ему податься?

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший французский защитник Вильям Галлас поразмышлял на тему будущего полузащитника Коула Палмера в "Челси".

"Коул может захотеть покинуть "Челси" в будущем, если они не покажут, что способны выигрывать трофеи, но куда ему податься? "Барселона" была бы отличным вариантом для него, но у них уже есть отличные молодые игроки, такие как Ламин Ямаль, а также они могут подписать Нико Уильямса.

Палмер, похоже, проведет сезон, очень похожий на прошлогодний, и, несмотря на то, что он молод, ему будет тяжело видеть, как его друзья выигрывают трофеи. Не удивлюсь, если он захочет поговорить с руководством "Челси" летом, если им снова не удастся выиграть трофей. Он захочет четко знать, какие у них цели", - заявил Галлас.

Действующее трудовое соглашение Палмера с "Челси" рассчитано до 2033 года.

На счету Коула 6 голов и 5 результативных передач в 7 матчах в этом сезоне.

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Источник:
Goal
Опубликовал: Александр Бураков
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