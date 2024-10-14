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Арсенал сместил фокус на борьбу за вратаря клуба Серии А

Англия

Канониры будут искать нового голкипера

Арсенал сместил фокус на борьбу за вратаря клуба Серии А

Фото: https://twitter.com/sscnapoli

Новина українською

В "Арсенале" сместили фокус на позицию вратаря. Клуб желает найти долгосрочный вариант со вторым номером команды. Вратарь "Наполи" 27-летний Алекс Мерет интересует лондонский клуб.

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Известно, что контракт Алекса Мерета с "Наполи" истекает в конце этого сезона. "Арсенал" может начать переговоры с вратарем сборной Италии уже в январе, если к этому времени голкипер не сможет договориться с неаполитанским клубом о продлении своего контракта.

Ранее сообщалось об интересе со стороны "Арсенала" к 23-летнему вратарю Хоану Гарсии из "Эспаньола". Летом канониры согласовали условия личного контракта с игроком, однако не были готовы платить 30 миллионов евро за голкипера, поэтому они подписали в аренду 35-летнего Нето из "Борнмута".

Алекс Мерет на данный момент провел 5 матчей за "Наполи" в Серии А и один в Кубке Италии, отстояв на ноль в четырех поединках. Сейчас вратарь восстанавливается от травмы бедра.

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Источник:
FootballTransfers.com
Опубликовал: Андрей Журба
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