Арсенал сместил фокус на борьбу за вратаря клуба Серии А

В "Арсенале" сместили фокус на позицию вратаря. Клуб желает найти долгосрочный вариант со вторым номером команды. Вратарь "Наполи" 27-летний Алекс Мерет интересует лондонский клуб.

Известно, что контракт Алекса Мерета с "Наполи" истекает в конце этого сезона. "Арсенал" может начать переговоры с вратарем сборной Италии уже в январе, если к этому времени голкипер не сможет договориться с неаполитанским клубом о продлении своего контракта.

Ранее сообщалось об интересе со стороны "Арсенала" к 23-летнему вратарю Хоану Гарсии из "Эспаньола". Летом канониры согласовали условия личного контракта с игроком, однако не были готовы платить 30 миллионов евро за голкипера, поэтому они подписали в аренду 35-летнего Нето из "Борнмута".

Алекс Мерет на данный момент провел 5 матчей за "Наполи" в Серии А и один в Кубке Италии, отстояв на ноль в четырех поединках. Сейчас вратарь восстанавливается от травмы бедра.