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Манчестер Юнайтед имеет преимущество над Ливерпулем в борьбе за молодую звезду
В контракте игрока есть один важный пункт
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" имеет преимущество над "Ливерпулем" в борьбе за трансфер молодой звезды "Бенфики" Альваро Каррераса из-за того, что в его контракте есть пункт об опции обратного выкупа игрока.
Известно, что "Ливерпуль" желает приобрести Альваро Каррераса из "Бенфики", об этом недавно сообщало издание AS. Однако "красные" могут столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны "Манчестер Юнайтед". Бывший защитник "МЮ" летом перешел в "Бенфику" на постоянной основе после полугодовой аренды. В его контракте есть опция обратного выкупа в размере около 20 миллионов евро, которой могут воспользоваться "дьяволы".
В этом сезоне 21-летний Альваро Каррерас стал основным левым защитником "Бенфики". Игроком активно интересуются "Ливерпуль", "Барселона" и мадридский "Реал".
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