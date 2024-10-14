Манчестер Юнайтед имеет преимущество над Ливерпулем в борьбе за молодую звезду

"Манчестер Юнайтед" имеет преимущество над "Ливерпулем" в борьбе за трансфер молодой звезды "Бенфики" Альваро Каррераса из-за того, что в его контракте есть пункт об опции обратного выкупа игрока.

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Известно, что "Ливерпуль" желает приобрести Альваро Каррераса из "Бенфики", об этом недавно сообщало издание AS. Однако "красные" могут столкнуться с серьезной конкуренцией со стороны "Манчестер Юнайтед". Бывший защитник "МЮ" летом перешел в "Бенфику" на постоянной основе после полугодовой аренды. В его контракте есть опция обратного выкупа в размере около 20 миллионов евро, которой могут воспользоваться "дьяволы".

В этом сезоне 21-летний Альваро Каррерас стал основным левым защитником "Бенфики". Игроком активно интересуются "Ливерпуль", "Барселона" и мадридский "Реал".