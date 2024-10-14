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Игрок Арсенала получил повреждение в расположении сборной
Не очень приятная новость для канониров
Getty Images / Global Images Ukraine
Бразильская конфедерация футбола подтвердила, что вингер "Арсенала" Габриэль Мартинелли прошел обследование из-за проблем с икроножной мышцей после того, как игрок пожаловался на дискомфорт.
Согласно информации, Габриэль Мартинелли в воскресенье почувствовал дискомфорт в сухожилии икроножной мышцы. Считается, что это повреждение не является серьезным, но ожидается, что он пропустит матч против Перу во вторник. Игрок сейчас проходит физиотерапевтическое лечение под наблюдением медицинского отдела национальной сборной Бразилии.
"Арсенал" находится в постоянном контакте со сборной Бразилии относительно состояния Габриэля Мартинелли.
Напомним, что в этом сезоне Габриэль Мартинелли отметился двумя голами и двумя результативными передачами в семи матчах АПЛ за "канониров".
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