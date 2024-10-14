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Капитан лондонского Челси рассматривает возможность сменить чемпионат

Англия

Об этом сообщает Mundo Deportivo

Капитан лондонского Челси рассматривает возможность сменить чемпионат

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Рис Джеймс сталкивается с постоянными травмами в составе "Челси". Сейчас англичанин находится в лазарете, поскольку имеет проблемы с подколенным сухожилием. Из-за текущей мышечной болезни он не выходил на поле уже 86 дней.

По информации испанского медиа, английский защитник по рекомендации своих физиотерапевтов может в ближайшее время переехать в другой клуб, чтобы побороть травмы. По словам этих специалистов, 24-летнему игроку нужен другой, более теплый климат, чем в Лондоне. Среди возможных вариантов рассматриваются "Барселона" и "Бенфика". Контракт игрока с "Челси" рассчитан до 2028 года.

Добавим, что в прошлом сезоне Рис Джеймс сыграл лишь 11 матчей и отметился 2 ассистами.

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Барселона Челси (Лондон) Рис Джеймс
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Источник:
Mundo Deportiv
Опубликовал: Александр Гресь
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