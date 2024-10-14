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Манчестер Юнайтед будет бороться с Тоттенхэмом за игрока сборной Англии
Звезда АПЛ привлекает к себе внимание топ-клубов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" заинтересованы в подписании звезды "Кристал Пэлас" и сборной Англии Эберечи Эзе. Игрок "орлов" провел великолепный прошлый сезон, получив место в сборной на Евро. Теперь 26-летний атакующий хавбек готовится к повышению.
Как отметил Фабрицио Романо, клаусула Эзе в размере около 60 миллионов фунтов стерлингов будет активна в 2025 году, "Манчестер Юнайтед" готов подписать игрока. Частично это связано с тем, что Энтони может покинуть "Олд Траффорд", если он не будет регулярным игроком основы.
"Тоттенхэм" также активно следит за Эзе перед открытием зимнего трансферного окна. Команда Анге Постекоглу также планирует усилиться атакующим игроком.
Напомним, что в этом сезоне Эзе решил остаться в "Кристал Пэлас". В 9 матчах за клуб во всех турнирах Эзе забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.
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