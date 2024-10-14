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Ливерпуль присматривается к центральному защитнику Севильи

Англия

Об этом сообщает Mundo Deportivo

Ливерпуль присматривается к центральному защитнику Севильи

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Несмотря на то, что "Севилья" переживает сейчас непростые времена, некоторые ее игроки все же демонстрируют такую игру, мимо которой не проходят мимо другие клубы. Лоик Баде сумел завоевать серебряные награды домашней Олимпиады-2024, а также он отказался переходить в "Рому" и "Штутгарт" во время дедлайна. Француз даже продлил свое сотрудничество с "Севильей" на пять лет, однако это еще не гарантирует того, что весь этот срок он проведет в Андалусии.

Сообщается, что 24-летним защитником интересуется "Ливерпуль". Англичане рассматривают француза как одну из альтернатив для замены Вирджила ван Дейка. Учитывая тяжелое финансовое положение "Севильи", руководство клуба готово выслушать предложения за него не ниже 20 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Лоик Баде провел 7 поединков и никакими результативными действиями он не отличался.

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Источник:
Mundo Deportiv
Опубликовал: Александр Гресь
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