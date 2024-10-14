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"Юрген Клопп сравнивал меня с Фабрегасом". Игрок Интера рассказал о сорвавшемся трансфере в Ливерпуль

Англия

Полузащитник мог оказаться в Ливерпуле Клоппа

"Юрген Клопп сравнивал меня с Фабрегасом". Игрок Интера рассказал о сорвавшемся трансфере в Ливерпуль

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Летом 2016 года "Ливерпуль" пытался подписать Пйотра Зелинского из "Удинезе", когда тот был игроком, который подавал большие надежды. Клуб даже отправил за ним частный самолет, но трансфер из "Удинезе" так и не состоялся.

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Это было первое летнее трансферное окно Юргена Клоппа в роли главного тренера "Ливерпуля". В клубе определились с тем, что польский полузащитник должен стать ключевым игроком полузащиты.

"Юрген Клопп пригласил меня в свой дом", — рассказывает Зелинский. "Ливерпуль" отправил за мной частный самолет, я тогда был ошеломлен".

"Во время разговора с Клоппом он сказал мне, что мой игровой стиль ему напоминает Сеска Фабрегаса и Илкая Гюндогана. После встречи я сфотографировался с ним на память".

Позже Зелинский уже фотографировался в футболке "Ливерпуля" с десяткой на спине, что увеличило слухи о его переходе в "Ливерпуль". Но не это стало проблемой его перехода.

"Ливерпуль" предложил за меня 18.5 миллионов евро, но в "Удинезе" хотели получить больше. Клуб не мог увеличить собственный бюджет ради меня, я тогда еще не был топ-игроком. Ситуация с фото в футболке тогда не имела никакого значения".

Тем летом "Ливерпуль" подписал Джорджиньо Вейналдума из "Ньюкасла", а Зелинский оказался в "Наполи". 30-летний полузащитник не жалеет об этом переходе. Поляк играл за "Наполи" в течение 8 лет, проведя 364 матча за клуб, прежде чем перейти в миланский "Интер".

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Источник:
Mirror
Опубликовал: Андрей Журба
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