"Юрген Клопп сравнивал меня с Фабрегасом". Игрок Интера рассказал о сорвавшемся трансфере в Ливерпуль

Летом 2016 года "Ливерпуль" пытался подписать Пйотра Зелинского из "Удинезе", когда тот был игроком, который подавал большие надежды. Клуб даже отправил за ним частный самолет, но трансфер из "Удинезе" так и не состоялся.

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Это было первое летнее трансферное окно Юргена Клоппа в роли главного тренера "Ливерпуля". В клубе определились с тем, что польский полузащитник должен стать ключевым игроком полузащиты.

"Юрген Клопп пригласил меня в свой дом", — рассказывает Зелинский. "Ливерпуль" отправил за мной частный самолет, я тогда был ошеломлен". "Во время разговора с Клоппом он сказал мне, что мой игровой стиль ему напоминает Сеска Фабрегаса и Илкая Гюндогана. После встречи я сфотографировался с ним на память".

Позже Зелинский уже фотографировался в футболке "Ливерпуля" с десяткой на спине, что увеличило слухи о его переходе в "Ливерпуль". Но не это стало проблемой его перехода.

"Ливерпуль" предложил за меня 18.5 миллионов евро, но в "Удинезе" хотели получить больше. Клуб не мог увеличить собственный бюджет ради меня, я тогда еще не был топ-игроком. Ситуация с фото в футболке тогда не имела никакого значения".

Тем летом "Ливерпуль" подписал Джорджиньо Вейналдума из "Ньюкасла", а Зелинский оказался в "Наполи". 30-летний полузащитник не жалеет об этом переходе. Поляк играл за "Наполи" в течение 8 лет, проведя 364 матча за клуб, прежде чем перейти в миланский "Интер".