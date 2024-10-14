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Тоттенхэм получил зеленый свет по трансферу вингера дортмундской Боруссии

Англия

Правда бороться за игрока будут уже после завершения сезона

Тоттенхэм получил зеленый свет по трансферу вингера дортмундской Боруссии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Джейми Гиттенс находится в прекрасной форме в дортмудской "Боруссии". 20-летний англичанин также помог своей команде в прошлом месяце победить "Брюгге" в Лиге чемпионов, за что был награжден призом лучшего игрока этого поединка. Впрочем, за этим игроком пристально следят скауты других европейских клубов.

По информации Football Insider, футболист находится на радарах "Тоттенхэма", "Ливерпуля" и "Челси", которые наблюдали за ним в действии в течение последних недель, и немецкий клуб готов продать англичанина за правильную цену. "Шпоры" получили зеленый свет на приобретение вингера, однако они понимают, что им придется столкнуться с конкуренцией за приобретение 20-летнего юноши летом следующего года. Сейчас контракт футболиста с "Боруссией" рассчитан до 2028 года, а по данным transfermarkt его стоимость составляет 35 млн евро.

Добавим, что в этом сезоне Джейми Гиттенс провел 9 матчей, где отметился 4 голами и 2 ассистами.

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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Гресь
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