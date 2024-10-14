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Астон Вилла планирует рекордное для клуба подписание в январе следующего года

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Команда Унаи Эмери строит амбициозные планы

Астон Вилла планирует рекордное для клуба подписание в январе следующего года

Getty Images/Global Images Ukraine

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Известно, что "Астон Вилла" планирует рекордный для клуба трансфер в январское трансферное окно. "Вилланы" хотят перехватить важную цель у мадридского "Реала".

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Согласно информации от Football Insider, "Астон Вилла" хочет усилить собственную защиту, подписав Кастелло Лукеба из "РБ Лейпциг" в январе. 21-летний центральный защитник является регулярным игроком старта. Его контракт рассчитан до 2028 года, и "Лейпциг" не имеет желания продавать своего игрока.

Оценочная стоимость возможного трансфера защитника может превысить рекордное приобретение Амаду Онана из "Эвертона" этим летом за 50 миллионов фунтов стерлингов. Кроме высокой стоимости игрока, клуб может столкнуться с конкуренцией со стороны "Реала".

В этом сезоне Лукеба провел 8 матчей за "РБ Лейпциг" во всех турнирах.

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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Андрей Журба
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