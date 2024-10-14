Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Вилла планирует рекордное для клуба подписание в январе следующего года
Команда Унаи Эмери строит амбициозные планы
Getty Images/Global Images Ukraine
Известно, что "Астон Вилла" планирует рекордный для клуба трансфер в январское трансферное окно. "Вилланы" хотят перехватить важную цель у мадридского "Реала".
Согласно информации от Football Insider, "Астон Вилла" хочет усилить собственную защиту, подписав Кастелло Лукеба из "РБ Лейпциг" в январе. 21-летний центральный защитник является регулярным игроком старта. Его контракт рассчитан до 2028 года, и "Лейпциг" не имеет желания продавать своего игрока.
Оценочная стоимость возможного трансфера защитника может превысить рекордное приобретение Амаду Онана из "Эвертона" этим летом за 50 миллионов фунтов стерлингов. Кроме высокой стоимости игрока, клуб может столкнуться с конкуренцией со стороны "Реала".
В этом сезоне Лукеба провел 8 матчей за "РБ Лейпциг" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Украина - Чехия. Анонс и прогноз матча Лиги наций на 14.10.2024
- Снова без двух игроков. Заявка сборной Украины на матч с Чехией
- Довбик пропустил тренировку сборной, Армения уволила Петракова. Главные новости за 13 октября
- Холанд определился с будущим клубом и готов покинуть Манчестер Сити
- Секс-символ судейства: Рефери, которую дисквалифицировали за клубничку в чемпионате Турции
- Элина Свитолина – на обложке модного журнала L'Officiel Ukraine