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Манчестер Юнайтед может отпустить звездного игрока
Уход игрока возможен в ближайшее время
Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" решил отпустить звездного игрока в ближайшее январское трансферное окно.
"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Антони в его бывший клуб — "Аякс". Игроком также активно интересуются клубы АПЛ, среди них называют такие команды, как "Ньюкасл" и "Кристал Пэлас". 24-летний вингер будет доступен к продаже на постоянной основе, а также возможна арендная сделка.
В этом сезоне бразилец провел четыре матча за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах и забил лишь один гол. Летом 2022 года "МЮ" приобрели Антони у "Аякса" за рекордные 95 миллионов.
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