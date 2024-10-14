Манчестер Юнайтед может отпустить звездного игрока

"Манчестер Юнайтед" решил отпустить звездного игрока в ближайшее январское трансферное окно.

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"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Антони в его бывший клуб — "Аякс". Игроком также активно интересуются клубы АПЛ, среди них называют такие команды, как "Ньюкасл" и "Кристал Пэлас". 24-летний вингер будет доступен к продаже на постоянной основе, а также возможна арендная сделка.

В этом сезоне бразилец провел четыре матча за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах и забил лишь один гол. Летом 2022 года "МЮ" приобрели Антони у "Аякса" за рекордные 95 миллионов.