  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед может отпустить звездного игрока
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед может отпустить звездного игрока

Англия

Уход игрока возможен в ближайшее время

Манчестер Юнайтед может отпустить звездного игрока

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" решил отпустить звездного игрока в ближайшее январское трансферное окно.

Читайте такжеКристиан Эриксен рассказал, ведет ли МЮ с ним переговоры о новом контракте

"Манчестер Юнайтед" готов отпустить Антони в его бывший клуб — "Аякс". Игроком также активно интересуются клубы АПЛ, среди них называют такие команды, как "Ньюкасл" и "Кристал Пэлас". 24-летний вингер будет доступен к продаже на постоянной основе, а также возможна арендная сделка.

В этом сезоне бразилец провел четыре матча за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах и забил лишь один гол. Летом 2022 года "МЮ" приобрели Антони у "Аякса" за рекордные 95 миллионов.

По теме
yellow-arrow
Астон Вилла планирует рекордное для клуба подписание в январе следующего года
yellow-arrow
Тоттенхэм получил зеленый свет по трансферу вингера дортмундской Боруссии
yellow-arrow
"Юрген Клопп сравнивал меня с Фабрегасом". Игрок Интера рассказал о сорвавшемся трансфере в Ливерпуль
Аякс (Амстердам) Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
CaughtOffside
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости