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Гвардиола рассказал о своём следующем месте работы

Англия

Тренер Манчестер Сити отнёсся к вопросу с юмором

Гвардиола рассказал о своём следующем месте работы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола в шоу на итальянском ТВ ответил на вопрос о будущем месте работы.

Посмотрим. Мне еще нужно подумать и решить, чем я хочу заниматься. Иногда я немного устаю. Мы все устали от того, что делаем, но, в конце концов, нам это нравится, - признался он.

Гвардиола был в списке возможных кандидатов на пост главного тренера сборной Англии. В эфире итальянского телеканала он не подтвердил соглашение.

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Это неправда. Я тренер "Манчестер Сити", я ничего не решил. Все может случиться, поэтому я не знаю, - сказал испанский менеджер.

Хосеп Гвардиола тренирует "Манчестер Сити" с 2016 года. За это время он с клубом 6 раз выигрывал Премьер-Лигу, 4 раза Кубок Лиги, трижды брал Суперкубок Англии. Дважды его команда побеждала в финале Кубка Англии.

В 2023 году "Манчестер Сити" под руководством испанца выиграл Лигу Чемпионов, а после Суперкубок УЕФА и Клубный Чемпионат мира.

Сейчас "Манчестер Сити" занимает второе место в АПЛ, отставая от лидирующего "Ливерпуля" на одно очко.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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1 голосов
Источник:
RMC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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MAGA KING
14.10.2024 в 16:36
И где в новости говорится о следующем месте работы?
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Комментарии 3
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MAGA KING
14.10.2024 в 16:36
И где в новости говорится о следующем месте работы?
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2
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Вarcelinius
14.10.2024 в 16:47
Пеп ещё ничего не решил, но Редакция уже, шо-то знает.
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MAGA KING
14.10.2024 в 16:52
Жижа уже поговорил с ним один на один.)
 
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